Компания Google запускает систему оповещений о воздушных тревогах, чтобы помочь Украине.

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Система будет работать на всех телефонах с ОС Android.

Новая функция разрабатывалась совместно с сотрудниками Минцифры, и станет важным дополнением к уже работающим в стране системам уведомления.

«К сожалению, миллионы людей в Украине теперь полагаются на оповещения о воздушном ударе, чтобы спастись. По просьбе и с помощью правительства Украины мы начали развертывание системы быстрого оповещения о воздушном налете для телефонов Android в Украине», — говорится в заявлении Google, опубликованном в блоге компании.

Ранее в Украине запустили приложение «Воздушная тревога» — оно отправляет пользователям максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны, даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.