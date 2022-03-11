Проект получил название «Freedom» и рассчитан на русскоязычную аудиторию в военный период, в том числе на российские оккупационные войска.

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При поддержке Президента Украины Владимира Зеленского, Министерства культуры и информационной политики, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, медиагруппы «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «1+1 media», «InterMediaGroup», канал «Рада» и государственная «Мультимедийная платформа иновещания Украины» запускают совместный телевизионный проект «FREEДОМ».

Цель проекта – создание информационного продукта, рассчитанного на русскоязычную аудиторию в военный период, в том числе на русские оккупационные войска.

Трансляция проекта будет проходить на государственном телеканале «UATV», программное наполнение канала будут составлять оригинальные программы производства медиагрупп.

Эфир стартовал 10 марта, в 21.00 по киевскому времени. Вещание происходит в режиме 24/7.

Канал «UATV» можно включить на спутнике, в сетях IPTV и на YouTube:

https://www.youtube.com/c/UATVchannel

https://www.youtube.com/watch?v=Mtw3F_0KRNM

Спутниковое вещание будет доступно зрителям всей Европы и западной части Российской Федерации.

Координаты спутника:

Спутник: HOT BIRD 13C (13.0° E)

Частота: 10930 MHz

Поляризация: Горизонтальная

Символьная скорость: 30000 Мсимв/с

FEC: 2/3

Модуляция: DVB-S2