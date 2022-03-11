В Австрии запретили трансляцию русского пропагандистского канала RT, сообщает Укринформ.

Решение о запрете трансляции австрийскими провайдерами сетевых услуг телеканала Russia Today было принято в среду конституционным комитетом Национального совета Австрии.

«За» проголосовали все парламентские фракции, за исключением «Австрийской партии свободы» – ультраправой партии, основанной бывшими нацистами и имевшей меморандум о сотрудничестве с кремлевской «Единой Россией».

Как заявила министр по СМИ Австрии Сузанне Рааб, такой шаг является частью санкционного режима ЕС в ответ на российскую агрессию.

«Russia Today – это инструмент ведения войны», – заявила она.

2 марта Евросоюз принял решение запретить вещание на своей территории российских дезинформационных ресурсов Russia Today (RT) и Sputnik.