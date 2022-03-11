Провайдер Ланет за две недели провел интернет в более 100 бомбоубежищах и укрытиях Украины.

70 из них находятся в Киеве, 2 – в Ивано-Франковске и более 25 – в Ровенской области.

Также Ланет начал сотрудничество с КГГА и «Киев Цифровой», чтобы ускорить процесс подключения.

Напоминаем, что в Киеве заработала специальная платформа wifi.kyivcity.gov.ua, через которую можно подать заявку на подключение интернета в укрытиях. Также можно обратиться напрямую к Ланет через социальные сети. Специалисты компании предоставят актуальную информацию о технической возможности подключения интернета в бомбоубежище.

«На сегодняшний день подключение проводится бесплатно. Однако для проведения работ нам очень нужны материалы и оборудование, а для их закупки соответственно деньги. Если у вас есть возможность — вы можете помочь нам донатами», — говорится в сообщении компании.

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