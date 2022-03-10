Компания Укртелеком возобновила предоставление услуг в Черниговской области и ликвидировала новые аварии на магистральных линиях.
Читайте также: Triolan приостанавливает работу сервиса из-за кибератак
За сутки снова произошло несколько аварий на магистральных линиях. В связи с этим Сумская, Херсонская, Николаевская и часть Киевской области испытывали перебои со связью. Аварии удалось оперативно ликвидировать – линии восстановлены.
Заканчиваются работы по обновлению интернет-услуг в Киевской области.
Ограничение скорости доступа в интернет снято во всех областях, кроме Черниговской и Сумской – приоритет в этих областях предоставляется сервисам для ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуре.
Общее количество работающих региональных узлов связи увеличилось до 77%.