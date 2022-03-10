Онлайн-сервис госуслуг «Дія» подготовил подборку полезных платформ для жителей Украины, которые могут понадобиться во время войны.

Читайте также: Как украинцам оставаться на связи, если закончились деньги на счету

Платформа для легкого поиска информации. Здесь вы можете узнать «что делать, если…», где найти жилье/транспорт/лекарство, как перейти границу и даже на какие каналы и аккаунты следует подписаться.

2. Допомагай

Волонтерская организация, где можно получить или оказать помощь с жильем, эвакуацией или получить гуманитаркой.

3. Прихисток

Здесь можно найти жилье в безопасном месте или же предложить собственное для переселенцев.

Рекомендуем прочитать: Где можно бесплатно смотреть украинское телевидение в случае потери сигнала