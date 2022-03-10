С начала запуска услуги «Национальный роуминг» в сети Киевстар услугами связи воспользовались 264 тысяч абонентов других телеком операторов.

В сетях других операторов услуги нацроуминга получили 119 тысяч абонентов компании Киевстар.

Напомним, что операторы Vodafone, Киевстар, lifecell запустили услугу «Национального роуминга» — если сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов.

Как подключиться к другой сети

1. Отключить автовыбор сети:

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS.