Российские операторы получили письмо о расторжении всех лицензионных договоров с местным филиалом канала ООО «ДжимДжем Восток», сообщает Кабельщик.

Правообладатель детского телеканала JimJam принял решение о прекращении вещания канала на территории России.

JimJam — международный детский телеканал. Аудитория канала на 2013 год насчитывала около 17 млн телезрителей.

Канал транслируется через кабельное и спутниковое вещание в более чем 60 странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки на 13 языках. На европейском рынке детских телеканалов JimJam считается одним из важнейших, наряду с Disney Channel, Nickelodeon и Cartoon Network. В России телеканал появился в 2006 году.