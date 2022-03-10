Пресс-служба компании рассказала о нынешнем состоянии телеком-сети Киевстар.

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На данный момент сеть Киевстар продолжает функционировать и предоставлять абонентам услуги связи и интернета.

9 марта специалисты компании устранили существенные повреждения по магистральной линии Кривой Рог-Кропивницкий и в районе Чернигова. Благодаря этому удалось поднять значительную часть базовых станций, связь регионах существенно улучшилась.

Всего с начала военного вторжения российских войск в Украину специалисты Киевстар ликвидировали более 2000 обрывов волоконно-оптических линий связи.

Кроме восстановления поврежденной инфраструктуры, продолжается и ее развитие. От зарубежных партнеров уже получена очередная поставка мобильного оборудования, что позволит увеличить общую емкость сети.

«Мы продолжаем обеспечивать связь в городах, где ведутся интенсивные боевые действия. В частности, в Мариуполе. Хотя в городе большие сложности с подачей электроэнергии, местные власти и жители помогают нашим специалистам находить топливо для заправки дизель-генераторов. Наши сотрудники знают о каждом населенном пункте, где есть сложности со связью, и используют все ресурсы, чтобы выровнять ситуацию», — говорят в компании.

Ранее Mediasat сообщал, что национальным роумингом в сети Киевстар воспользовались 264 000 абонентов.