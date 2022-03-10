Оператор lifecell опубликовал несколько способов, как абонентам остаться на связи, если на счету нет средств.

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ЗАПЛАТИ ЗА МОЙ ЗВОНОК – плата за услугу временно отменена. Набирайте номер звонящего в формате **380XXXXXXXXX и нажмите клавишу вызова. ПЕРЕВОД БАЛАНСА – плата за услугу временно отменена. Позволяет пополнить счет другого абонента lifecell. Если просите о переводе средств – отправьте SMS на номер 123 с текстом SOS[пробел]380X3XXXXXXX, где 380X3XXXXXXX — номер телефона друга. Хотите пополнить чей-то счет – набирайте *111*номер абонента lifecell в формате 380*сумма перевода# и клавиша вызова.

Подробнее об услуге: https://bit.ly/3hWu2Da BiP SOS – наберите *911# и получите 100 BiP OUT минут для звонков из приложения BiP на все номера по Украине за 0,01 грн

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Ранее Mediasat писал, что национальным роумингом в сети Киевстар воспользовались 264 000 абонентов.