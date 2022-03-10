В Сумской области, в городе Белополье, оккупанты повредили местную телебашню, сообщает ГСЧС Украины.
По предварительной информации 9 марта в результате авиаудара россиян на территории Белопольской радиотелепередающей станции была повреждена телебашня — загорелось складское помещение, находящееся под вышкой.
В 23:15 пожар удалось ликвидировать. В результате обстрела никто не пострадал.
Как пишет Детектор Медиа со ссылкой на пресс-службу местной обладминистрации, башня и ретранслятор выведены из строя.
Напомним, что ранее от обстрела оккупантов пострадали телебашни в Харькове и Киеве. Также была захвачена вышка в Херсоне.
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