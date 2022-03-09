Жители Украины будут получать временные электронные удостоверения

Временное цифровое удостоверение будет доступно в приложении «Дія», cообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в «Дії» также появится новое временное цифровое удостоверение «є-Документ», — сказал премьер.

Документ будет содержать паспортные данные, ИНН, а также, при возможности, фото.

Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах.

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