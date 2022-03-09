В Киеве запустили платформу для подключения интернета в местных укрытиях.

Об этом сообщает заместитель мэра Киева Пётр Оленич в своём телеграмм-канале.

«Если у вас нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах», — говорится в сообщении.

К проекту приглашают присоединиться всех местных провайдеров.

Ссылка на платформу —https://wifi.kyivcity.gov.ua

Информацию об укрытиях с доступным Wi-Fi обещают публиковать на этом канале —https://t.me/olenych_digital.