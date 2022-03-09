Укртелеком сообщает о возобновлении предоставления интернет-услуг в Сумской и Херсонской областях.

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Также снято ограничение скорости доступа в интернет во всех областях, кроме Сумской. Приоритет интернет-доступа там предоставляется сервисам ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуре.

В Черниговской области услуги временно не предоставляются из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

Общее количество работающих региональных узлов связи увеличилось до 75%.

Ранее Mediasat писал, что в Мариуполе частично восстановлена работа сети Киевстар.