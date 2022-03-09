Sony приостанавливает продажи PlayStation в России

Компания Sony останавливает продажу своих консолей PlayStation и программного обеспечения в РФ, сообщает CNBC.

Sony cтала одним из последних крупных брендов, которые прекратили работу в России из-за ее нападения на Украину.

Эксперты отмечают, что это решение очень значительное, так как компания лидирует на российском рынке видеоигр.

«PlayStation имеет большую клиентскую базу в России. И для компании, это было действительно сложное решение, именно с финансовой точки зрения,» — говорит руководитель игрового отдела исследовательской фирмы IDC Льюис Уорд.

Представитель отдела видеоигр Sony заявил, что компания приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию, а также запуск новой гоночной игры Gran Turismo 7. PlayStation Store также больше не будет доступен в России.

«Sony Interactive Entertainment (SIE) присоединяется к мировому сообществу в призыве к миру в Украине», — говорится в сообщении компании.