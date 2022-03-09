9 марта в Госспецсвязи опубликовали оперативный отчет о работе мобильных сетей в Украине.

Через мобильных операторов проводится регулярное информирование граждан Украины, вынужденно выехавших за границу в связи с вооруженным вторжением России в Украину, о работе дипломатических учреждений нашего государства.

С целью предоставления населению возможности узнавать новости и общаться со своими родными по решению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций, операторы организовали доступ абонентов к интернету в бомбоубежищах.

Сети операторов и провайдеров работают стабильно, за исключением уязвимых зон, где продолжаются боевые действия. В таких зонах Госспецсвязи организовала доступ аварийно-ремонтных бригад операторов к критически важным объектам телекоммуникационной инфраструктуры с целью восстановления.

В связи с проведением интенсивных боевых действий осуществлено резервирование и восстановление поврежденных каналов связи в Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях.

В Харькове возобновлено цифровое телевизионное вещание.

В Сумской области возобновлена ​​работа экстренных номеров, в частности, организована маршрутизация звонков на многоканальный фиксированный номер оперативно-диспетчерской службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

«Укртелеком» снял ограничение скорости доступа в интернет. В Черниговской области провайдером услуги временно не предоставляются из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями продолжают функционировать в режиме управления во время военного состояния, которое осуществляет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.