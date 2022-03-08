Укртелеком сообщает, что в Сумской области возобновлено предоставление интернет-услуг.

Остаются ограничения скорости доступа для частных абонентов в Житомирской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Приоритет интернет-доступа в этих областях предоставляется сервисам ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуре.

В Черниговской области услуги временно не предоставляются из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

Общее количество работающих региональных узлов связи повысилось до 75%.