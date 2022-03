Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём официальном Твиттер-аккаунте, что пообщался с Илоном Маском.

Зеленский поблагодарил Маска за поддержку Украины словами и действиями, а также анонсировал поставку новой партии терминалов Starlink.

«На следующей неделе у нас будет очередная партия систем Starlink для разрушенных городов. Обсуждали и возможные космические проекты. Но об этом — после войны», — написал Президент.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022