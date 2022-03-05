Бесплатные гигабайты мобильного интернета от lifecell на данный момент доступны в 27 странах.

В списке — Польша, Словакия, Молдова, Венгрия, Румыния, Австрия, Чехия, Хорватия, Эстония, Германия, Греция, Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Италия, Бельгия, Болгария, Франция, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Черногория, Сербия, Словения Испания, Турция.

5 ГБ будут активированы при первом подключении мобильного интернета в указанных странах. Этот пакет услуг можно использовать до 31 марта.

Бесплатные гигабайты начисляются автоматически. Проверить баланс можно с помощью USSD-кода *108#.