Клиенты Vodafone Украина теперь могут воспользоваться услугой «Доступный роуминг» на территории Германии и Чехии.

В дополнение к Польше, Молдове, Венгрии и Румынии бесплатное подключение услуги «Доступный роуминг» для украинских клиентов Vodafone теперь возможно в Германии и Чехии.

Напомним, что это 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и номера страны пребывания.

При использовании этого пакета – последующие подключения услуги можно приобрести за 100 грн.

Подключить услуг можно через приложение My Vodafone.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне удалось частично восстановить мобильную связь.