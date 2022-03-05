Услуги Укртелеком временно не предоставляются в некоторых регионах из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

Сейчас проблемы с подключением наблюдаются в Черниговской и Сумской областях.

Ночью также произошло аварийное отключение магистрального узла связи в Днепропетровской области. Аварийная бригада в сопровождении бойцов ВСУ за 1,5 часа возобновила работу узла.

В целом критическая инфраструктура и национальная транспортная сеть Укртелекома работают. Увеличивается емкость внешних каналов, что привело к росту скорости подключения частных абонентов в ряде областей Украины, где она была ограничена в пользу сервисов ВСУ, государственных и социальных объектов.

Количество работающих региональных узлов связи осталось на уровне 70%.

Сотрудники компании делают все возможное для оперативного устранения повреждений.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком продолжает восстанавливать поврежденные магистральные узлы.