Специалисты Укртелекома продолжают восстанавливать повреждения магистральных линий, которые приводили к перебою в предоставлении услуг интернета и частично телефонии.

4 марта специалисты компании оперативно восстановили повреждение магистральной линии во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Житомире и областях. В настоящее время связь восстановлена.

Вчера менее чем через 4 часа удалось восстановить повреждения магистрали в поле в Одесской области, оперативно выполнялись земельные работы.

Критическая инфраструктура и национальная транспортная сеть Укртелекома работают. Услуги телефонии предоставляются во всех областях Украины, утверждают в компании.

Напоминаем, что с 24 февраля абонентам, имеющим задолженность из-за невозможности оплаты услуг, Укртелеком продолжает предоставлять услуги телефонной связи и интернет-доступа в кредит. Услуги фиксированной телефонии не подвергаются ограничениям и доступны для абонентов.

«Количество работающих региональных узлов связи снова осталось на уровне 70%.

Сотрудники компании делают все возможное для оперативного устранения повреждений. К большому сожалению, один из наших сотрудников погиб, еще один был ранен. Держимся вместе!», — рассказали в компании.

Ранее мы писали, что Укртелеком сообщил о снижении скорости интернета в 12 областях.