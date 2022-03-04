Российский телеканал «Дождь» временно прекратил вещание

Генеральный директор и владелец «Дождя» Наталья Синдеева 3 марта сообщила о прекращении работы канала.

Что произошло

Канал «Дождь» прекратит работать в эфире, YouTube и соцсетях.

“Мы справлялись с огромным количеством трудностей и никогда не сдавались. И сейчас не сдаемся, это не наша сдача, нам нужно подумать, как сохранить, всё то, что мы делали много лет и как продолжить эту работу”, — сказала Наталья Синдеева.

Преподсылки

1 марта генпрокуратура РФ обязала Роскомнадзор ограничить доступ к радио «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь», который рассказывает о войне России с Украиной.

Также 4 марта Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за так называемые «фейкньюс». Так российские власти планируют «информировать» о войне в Украине только через «официальные», то есть подконтрольные им источники.

О канале

«Дождь» работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключён из российских кабельных и спутниковых операторов.

В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России канал был объявлен так называемым иностранным агентом.

С начала вторжения России в Украину, журналисты начали регулярно рассказывать о войне.

Что сейчас

По информации портала «Кабельщик», после прощания со зрителями «Дождь» стал показывать по кругу фрагмент «Лебединого озера» — балета, который непрерывно транслировали советские телеканалы во время путча 1991 года.