Запорожская областная военная администрация сообщала о захвате мелитопольской телевышки.
«Российские военные захватили телевышку в Мелитополе. Она — под их контролем», — говорится в сообщении администрации.
Позже появилась информация о том, что оккупанты установили свое оборудование и начали трансляцию российских телеканалов.
ОБНОВЛЕНО:
Госспецсвязи сообщает, что ни один цифровой передатчик на телевышке в Мелитополе сейчас не работает. Телевещание в городе ведется при помощи находящегося за границами города аналогового передатчика, к которому КРРТ не имеет никакого отношения.
Напоминаем, что «Единый новостной марафон» украинских телеканалов доступен в YouTube.
Ранее мы сообщали о захвате телевышке в Херсоне.