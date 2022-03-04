Запорожская областная военная администрация сообщала о захвате мелитопольской телевышки.

«Российские военные захватили телевышку в Мелитополе. Она — под их контролем», — говорится в сообщении администрации.

Позже появилась информация о том, что оккупанты установили свое оборудование и начали трансляцию российских телеканалов.

ОБНОВЛЕНО:

Госспецсвязи сообщает, что ни один цифровой передатчик на телевышке в Мелитополе сейчас не работает. Телевещание в городе ведется при помощи находящегося за границами города аналогового передатчика, к которому КРРТ не имеет никакого отношения.

Напоминаем, что «Единый новостной марафон» украинских телеканалов доступен в YouTube.

Ранее мы сообщали о захвате телевышке в Херсоне.