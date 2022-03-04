Intel и AMD приостановили поставки продукции в РФ и Беларусь

Компании Intel и AMD прекращают поставки своей продукции в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

В сообщении Intel говорится, что компания осуждает вторжение России в Украину, поэтому все поставки в РФ и Беларусь будут прекращены.

«Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, включая жителей Украины и соседних стран, а также всех тех, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе», — сказали в компании.

Аналогичное заявление сделала AMD. В компаниях также поддержали введенные ранее санкции против этих стран.

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