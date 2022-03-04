Сезон открыт: Anonymous нацелены на российские правительственные серверы

Хакеры Anonymous объявили об «охоте» на российские правительственные серверы у себя в Twitter.

«Сезон открыт для всех российских правительственных серверов», — сообщили Anonymous.

Ранее хакеры запускали украинские песни по пропагандистскому российскому телевидению и атаковали сайты российских правительственных порталов и компаний. Так группа Anonymous решила помочь Украине в киберсопротивлении России.