В Херсоне оккупанты захватили телебашню, сообщает сайт «Суспільного».

Около 18:00 российские военные были замечены на территории радиотелепередающего центра. Позже они лазили по вышке.

С разных районов города корреспонденты «Суспільного» сообщали, что в Херсоне не работают приставки Т2 и кабельные каналы. Смотреть украинские телеканалы жители могли только через интернет.

Глава местной обладминистрации Геннадий Лагута подозревает, что оккупанты намерены через каналы связи распространять дезинформацию о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ». Об этом он написал в своем телеграмме канале:

«Заявляем — это фейк! Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага», — написал Лагута.

Ранее мы сообщали, что была совершена атака на телебашню в Киеве. Также ещё один авиаудар повлиял на работу телевидения в Харькове.