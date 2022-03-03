Подзарядить Starlink в последствии можно будет даже от автомобильного прикуривателя, сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

«Илон Маск отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспортного средства. Все это поможет нашим героям быть на связи!» — комментирует Михаил Фёдоров.

Также в ближайшее время ожидается новая партия терминалов Starlink.

Напомним, первая поставка была получена 28 февраля.