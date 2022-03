Решение приостановить все запуски было принято советом директоров OneWeb, об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте британской компании.

Ближайший запуск был запланирован на 5 марта. Британские спутники связи должны были отправиться на орбиту с российской ракетой-носителем «Союз-2.1б». Однако совет директоров OneWeb решил приостановить все запуски с космодрома Байконур.

Statement:

The Board of OneWeb has voted to suspend all launches from Baikonur. pic.twitter.com/p8l80FGxId

— OneWeb (@OneWeb) March 3, 2022