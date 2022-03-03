Решение приостановить все запуски было принято советом директоров OneWeb, об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте британской компании.

Ближайший запуск был запланирован на 5 марта. Британские спутники связи должны были отправиться на орбиту с российской ракетой-носителем «Союз-2.1б». Однако совет директоров OneWeb решил приостановить все запуски с космодрома Байконур.

Statement: The Board of OneWeb has voted to suspend all launches from Baikonur. pic.twitter.com/p8l80FGxId — OneWeb (@OneWeb) March 3, 2022

Ранее Роскосмос обратился к компании OneWeb с требованием предоставить гарантии того, что спутники не будут применяться в военным целях. Если таковых не предоставят до 21:30 4 марта, то ракету «Союз-2.1б» снимут со старта. Об этом говорится в обращении главы ведомства, опубликованном в Twitter.

Также, как сообщает РБК-Украина, в России угрожают не вернуть компании деньги из-за отмены сделки.