Со 2 марта сервисы MEGOGO больше не доступны для жителей России.

Об этом сообщил основатель и CEO медиасервиса Владимир Боровик:

«Официально подтверждаю, что MEGOGO, как разработчик аппаратно-программного комплекса прекратил сотрудничество с компанией, которая предоставляла услуги под брендом MEGOGO в России. На данный момент медиасервис там не работает», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее MEGOGO открыл свободный доступ к просмотру футбольного контента, фильмов, мультфильмов, прослушиванию аудиосказок для всех жителей Украины.

Также на MEGOGO предоставили свободный доступ к информационным каналам «UA: Перший», BBC, ICTV, «1+1», «5 канал», «24 канал», «Рада», «УНІАН» и «Україна 24».

А 28 февраля MEGOGO удалил со своей площадки все российские фильмы.

Mediasat также писал, что украинцы смогут бесплатно смотреть национальные каналы на OTT-платформе Sweet.TV.