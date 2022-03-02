Верховная Рада Украины сообщила, что в Telegram был создан фейковый аккаунт их страницы.

В парламенте попросили пользователей помочь с блокировкой аккаунта-подделки:

«Информационное войско! Давайте вместе уберем его. Бросайте жалобы на фейк: https://t.me/verkhovna_rada_ua.Также отправляем саппорты на специальный бот: https://t.me/stoprussiachannel, https://t.me/stopdrugsbot.» — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как украинцам защитить свои устройства в условиях информационно-психологической войны.