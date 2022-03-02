Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, функционирующая в составе Госспецсвязи, опубликовала важные советы по защите устройств в условиях информационно-психологической войны.

Необходимо выполнять ряд простых правил:

Внимательно следите за подключенными устройствами в мессенджерах и любых аккаунтах (например, Google, Microsoft).

2. При появлении неизвестного устройства немедленно отключайте его и изменяйте пароль к учетной записи.

3. Также включите двухфакторную аутентификацию, если она была выключена — установите дополнительный PIN-код или пароль на вход.

4. Отвяжите оставшиеся в другом городе устройства, так как их может использовать враг.

5. В случае получения подозрительных сообщений от знакомого, попробуйте связаться с этим человеком другим путем и выполните голосовую проверку. Если с голосом что-то не то, задайте голосовые вопросы, ответы на которые знает только ваш знакомый. При отсутствии ответов, считайте этот аккаунт скомпрометированным и заблокируйте его до конца военных действий.

6. Пользуйтесь только мессенджерами с поддержкой End-to-End Encryption или Peer-to-Peer Connection и не распространяйте важную информацию, особенно о местонахождении наших военных и техники.

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