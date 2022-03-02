Vodafone TV позволяет бесплатно и без регистрации смотреть украинские каналы в случае потери телесигнала.

Что можно смотреть

Vodafone TV даёт свободный доступ к каналам UA: Первый, ICTV, 1+1, 5 канал, Новый канал, Прямой канал, Интер, ТРК «Украина», РАДА, ТРК Киев, Украина 24, Эспрессо ТВ, 24, НТН, К1, Enter-фильм , UA: Культура, UA: Киев, Zoom TV, Индиго ТВ, СТБ, ТЕТ, К2, М1, Мега, Pixel, XSport, НЛО ТВ, 2+2, ПлюсПлюс.

Как подключиться

Украинские телеканалы можно смотреть как через браузер на сайте tv.vodafone.ua, так и в специальном приложении (его можно загрузить в App Store или Google Play).