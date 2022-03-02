Сегодня решить проблему отсутствия горячей воды или перебоев при ее подаче можно с помощью современного бытового оборудования. Производители предлагают солидный выбор водонагревателей, которые занимают мало места, обеспечивают комфорт в те моменты, когда коммунальные службы по тем или иным причинам прекращают подачу столь ценного для большинства людей ресурса. Купить бойлер Bosch или модели от других торговых марок можно по привлекательным ценам, поэтому сделать жизнь более комфортной сегодня может каждый человек.

Какую модель выбрать: накопительного или проточного типа

Особой популярностью на профильном рынке пользуются водонагреватели накопительного и проточного типа. Оба решения имеют свои плюсы и минусы, подходят для использования в тех или иных условиях. Поговорим о том, какой вариант наиболее предпочтителен в том или ином случае.

Накопительные бойлеры

Водонагреватели этой разновидности включают в конструкцию достаточно вместительный бак, который служит емкостью для нагрева, в ней вода хранится до тех пор, пока пользователь не решит открыть кран. Вода в бак поступает через смеситель, после чего аппарат нагревает ее. Когда часть горячей жидкости иссякает, бойлер в автоматическом режиме восполняет запасы и нагревает воду. Таким образом, у жильцов дома или квартиры есть беспрепятственный доступ к горячей воде в любое время суток вне зависимости от стабильности функционирования централизованного отопления. К тому же, в продаже доступны решения различного объема – можно выбрать небольшой вариант для малогабаритной ванны, или более вместительный для просторного помещения с подачей горячей воды на несколько точек.

В большинстве случаев модели монтируются на стену и могут располагаться вертикально или горизонтально. Если говорить об очень вместительных решениях, их можно устанавливать на пол. Выбирая бак по вместимости, не стоит отдавать предпочтение оборудованию про запас. Чем больше воды помещается в бак, тем больше времени требуется на ее нагрев, соответственно, большая емкость при незначительном расходе может стать проблемой для владельца.

Проточные водонагреватели

Конструкция проточного типа отличается наличием компактного корпуса и простыми техническими характеристиками. Вода нагревается посредством ТЭНа, после чего система подает воду непосредственно в смеситель. Особенность оборудования заключается в отсутствии емкости для хранения жидкости. Такой вариант особенно актуален, если предполагается небольшой расход для мытья посуды, рук. Если активно пользоваться таким устройством, это увеличит расход электрической энергии – пользователь получит внушительный счет за коммунальные услуги.

Что выбрать? Это зависит от потребностей покупателя, особенностей использования горячей воды, наличия свободного места в помещении и от многих других факторов. Этот момент следует обсудить с мастером, который будет устанавливать бойлер, или продавцом торговой сети.