Украинцы смогут бесплатно смотреть фильмы и мультфильмы, а также слушать аудиосказки.

Медиасервис MEGOGO открыл свободный доступ к просмотру фильмов, мультфильмов, прослушиванию аудиосказок. Воспользоваться услугой могут все жители Украины.

Контент на каналах MEGOGO Футбол также открыт для всех пользователей. Как отмечают в медиасервисе, это сделано для поддержки боевого духа украинцев.

Ранее на MEGOGO предоставили свободный доступ к информационным каналам «UA: Перший», BBC, ICTV, «1+1», «5 канал», «24 канал», «Рада», «УНІАН» и «Україна 24».

Также 28 февраля MEGOGO удалил со своей площадки все российские фильмы.

Mediasat также писал, что украинцы смогут бесплатно смотреть национальные каналы на OTT-платформе Sweet.TV.