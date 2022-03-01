Роуминг-партнеры Vodafone Украина оператор Orange Romania и Orange Slovensko пообещали предоставить бесплатную связь для временно перемещенных украинцев.

В Румынии оператор Orange запустил специальное предложение для украинцев, временно перемещенных в Румынию по причине военной агрессии России. На пунктах пересечения им будут раздавать SIM-карты, которые обеспечат бесплатные исходящие звонки в украинские сети, неограниченные минуты и SMS в сети Orange Romania, 2000 национальных и международных минут на стационарные или национальные SMS, из которых 300 минут или SMS также являются международными на мобильных телефонах ЕС, 6 ГБ национальных данных + 60 ГБ национальных данных бонус.

В Словакии оператор Orange Slovensko предлагает украинцам бесплатные предоплаченные SIM-карты. На ней будет предоплаченный интернет 10 GB, и кредит 2€, который можно использовать для звонков и SMS.

Получить ее можно в мобильных станциях Orange в пунктах пропуска на границе:

«Убля» – «Малий Березний» (Орандж ван)

«Малі Селменці» – «Вельке Слеменце»

«Ужгород» – «Вишнє Німецьке»

С 28 февраля карты можно получить и в любом отделении из перечня, приведенного на странице оператора.

Ранее мы сообщали, что абоненты украинского оператора Vega останутся на связи независимо от баланса на счете.