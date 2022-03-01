Ланет и Tenet предлагают подключить интернет в укрытиях при наличии технических возможностей.

Как узнать о возможности подключения Ланет

Ланет сообщила о возможности подключения интернета в бомбоубежищах и укрытиях отдельных районов Киева при наличии технической возможности. Для этого нужно:

1. Написать Ланет в приватные сообщения;

2. Проверить на сайте, выбрав улицу и номер дома – https://www.lanet.ua/map

В компании отмечают, что организовывают только закрытые точки доступа, так как российские оккупанты могут подключаться к открытым точкам доступа Wi-Fi.

Если по вашему адресу нет технической возможности подключения, но бомбоубежище или укрытие находится в пределах покрытия Сети Ланет, пожалуйста, обратитесь в личные сообщения в техподдержку. Специалисты проверят возможность проведения интернета из соседних домов.

Подключение от TENET

Также специалисты компании TENET сообщили, что готовы обеспечить при наличии технической возможности бесплатный доступ к интернету в паркингах и подвалах.

Работы по прокладке кабеля и настройке абонентского оборудования будут произведены за счет компании TENET. Для обеспечения интернетом больших помещений специалисты TENET самостоятельно установят дополнительные точки доступа для увеличения покрытия.

Для получения подробной информации и подключения звоните по телефонам:

093 730 53 00

098 730 53 00

050 730 53 00

Или оставьте заявку здесь – https://www.tenet.ua/link/form