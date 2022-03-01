Пользователи, как и прежде, будут получать SMS-уведомления о пополнении, однако интернет продолжить работать в любом случае.

Киевстар сообщил, что прилагает все усилия, чтобы украинцы оставались на связи в непростые времена. Поэтому услуга «Домашний Интернет» будет работать на ограниченной скорости, даже если пользователи не смогли ее оплатить.

Однако компания просит абонентов по возможности вносить плату по тарифу, чтобы можно было продолжать поддерживать и восстанавливать сеть.

Пользователи, на счету которых будет недостаточно средств, по-прежнему будут получат уведомление о приостановке предоставления услуги. Киевстар просит не обращать внимания на это SMS.

Ранее мы рассказывали, как в Украине подключить интернет в укрытиях и бомбоубежищах.