С 1 марта сервисы Vega и Gigabit by Vega будут работать без отключения из-за неуплаты, сообщают в компании.

Национальный телеком-оператор, входящий в группу компаний Vodafone Украина, сообщил, что абоненты Vega и Gigabit by Vega будут оставаться на связи, даже если у них недостаточно средств для оплаты услуги фиксированного интернета и телефонии.

В компании сообщили, что у многих абонентов физических лиц сейчас может не быть возможности оплачивать услуги, поэтому с 1 марта будут работать без отключения из-за неуплаты.

Во всех регионах присутствия технические специалисты круглосуточно мониторят сети и работу оборудования, другие специалисты также работают в усиленном режиме — все готовы оперативно реагировать на возможные проблемы связи, вызванные внешними факторами.

«Тысячи клиентов Vega рассчитывают на наше профессионализм и надежность сервисов сейчас, как никогда раньше, поэтому мы делаем все возможное, чтобы они получали услуги в полном объеме. Самое главное для нас – безопасность людей. Доступ к информации, связь с родными и оперативное реагирование и сейчас является залогом безопасности. Наша команда преданно работает и мы не хотим, чтобы в это время кто-то беспокоился о минусовом балансе или дате оплаты интернета. Пожалуйста, заботьтесь о близких, своей защите и здоровье, помогайте защитникам на передовых. Мы очень благодарим наших ВСУ, верим в них и в победу», – прокомментировал генеральный директор Сергей Скрипников.

Напоминаем, что обслуживание клиентов происходит онлайн по телефонам +38 (099) 177 50 50, 0 800 60 10 61, 0 800 60 45 96, на официальной странице в Facebook и в чате на сайте компании.

Ранее мы сообщали, что украинцы, которые находятся в Польше, смогут воспользоваться бесплатной связью от Vodafone.