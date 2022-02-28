Абоненты оператора Vodafone Украина, находящиеся в роуминге в Польше, смогут бесплатно получить 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для звонков, сообщают в пресс-службе.

С 28 февраля всем клиентам Vodafone Украина, оказавшимся в роуминге в Польше, при пересечении границы будет поступать SMS с предложением бесплатно подключить услугу «Доступный роуминг» на 30 дней.

В рамках услуги клиентам предоставляются 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера страны пребывания. Первое подключение для абонентов будет бесплатным. Следующие подключения услуги – 100 грн.

Тем, кто уже находится в Польше, придет SMS-рассылка с инструкцией для подключения. Клиенты, уже пользующиеся базовыми тарифами роуминга в Польше, также могут сделать одно бесплатное подключение «Доступного роуминга».

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