Письмо с соответствующей просьбой к ключевым телевизионным и OTT-провайдерам было отправлено 26 февраля украинскими медиагруппами, сообщает 1+1 media.

По запросу уже откликнулись более 20 локальных провайдеров из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, а также представители международных корпораций, которые с 26 февраля начали выключать пропагандистские каналы на спутнике, в кабельных сетях, OTT-платформах и других ресурсах.

В то же время многие провайдеры на своих частотах запустили марафон «Единые новости» – консолидированный эфир украинских телеканалов, где честно рассказывается о войне и агрессии РФ.

«За эти несколько дней мы получили безумный отклик международной аудитории. Провайдеры готовы идти нам на встречу, понимают всю важность таких действий и полностью нас поддерживают. По состоянию на сегодняшний день более 20 компаний, имеющих колоссальную аудиторию, отказались от трансляции российских ТВ-каналов. Со многими мы еще в переговорах и уверены, что результат будет положительным. Война ведется на нескольких фронтах, и мы готовы наносить непоправимые потери на информационном», – комментируют в 1+1 media.

Напомним, с 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира «Единые новости». Для бесперебойной подачи информации медиагруппы говорят поочередно. В общем эфире выступают представители ВСУ, СНБО, ОП и других структур, от которых зависит ход событий. Телеканалы объективно и оперативно предоставляют исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24 на 7 и готовы предоставлять свой ТВ сигнал провайдерам со всего мира для обеспечения вещания и освещения правдивых событий.

Технические параметры вещания: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC ¾.

Ранее мы сообщали, что украинцы смогут бесплатно смотреть национальные каналы на OTT-платформе Sweet.TV.