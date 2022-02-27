Вместе него появится переформатированная радиостанция с другим названием, сообщает группа TAVR Media.

Обновленная радиостанция начнет работу после завершения информационного марафона «Единые новости» (в рамках этой инициативы радиостанции группы TAVR Media прекратили трансляцию развлекательного и музыкального контента и присоединились к телеканалам, соединяя в свои эфиры единый государственный информационный контент).

Еще с 2014 года мы прекрасно понимали и ощущали свои репутационные потери. Но также мы знали, что радиостанцию ​​слушают на востоке, юге и особенно на оккупированных территориях Украины, включая Крым. Поэтому для нас это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение. Поэтому мы оставили информационный мостик с оккупированными территориями. Нам также важно иметь канал коммуникации с нашими гражданами на юге и востоке Украины, поскольку мы точно знали, что информацию на волнах любимой радиостанции они воспринимают с доверием. Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция. Слава Украине! Героям слава!, — говорится в сообщении группы TAVR Media.

Ранее мы сообщали, что украинцы смогут бесплатно смотреть национальные каналы на OTT-платформе Sweet.TV.