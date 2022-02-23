Доработка сайта — это комплекс мер, направленных на улучшение дизайна и функционала существующего интернет-ресурса. С течением времени любой продукт устаревает, и веб-платформы в этом плане — не исключения. Каждый сайт периодически надо модернизировать, чтобы он соответствовал актуальным техническим и пользовательским требованиям. Но как часто это нужно делать?

По мнению разработчиков веб-агентства «Красный хамелеон», доработкой сайта нужно заниматься регулярно, чтобы он выдерживал суровую конкуренцию 2022 года. Это не значит, что ресурс надо кардинально обновлять каждую неделю, но все же без периодического апгрейда ни одна бизнес-платформа долго не продержится на плаву.

Преимущества доработки

Некоторые пользователи считают, что лучше сделать с нуля новый ресурс, а не дорабатывать старый. В редких случаях такой подход может быть более эффективным, но чаще всего лучше модернизировать то, что есть. Доработка имеет свой комплекс преимуществ:

Сохранение наработанной клиентской базы. Созданный с нуля сайт потребует перехода на него всех юзеров. Конечно, в некоторых случаях возможен перенос аккаунтов на новый ресурс, но данный подход срабатывает не всегда. Кроме того, свежий сайт потребуется заново продвигать, а значит — можно потерять часть потенциальных клиентов, которые просто не увидят новую платформу в выдаче. Меньшая трата времени. Работать с существующей основой всегда легче, чем прописывать ее с нуля. Поэтому разработчики гораздо быстрее выполнят необходимый комплекс задач и запустят обновленную версию площадки. Это же касается и контента. Старые статьи или описания товаров останутся на платформе. При запуске нового сайта контент потребуется переносить. Экономия денег — этот момент выплывает из предыдущего. Стоимость доработки всегда ниже, поэтому клиенту не потребуется выделять на нее солидную часть бюджета. Кроме того, понадобится меньше трат на SEO-специалистов и копирайтеров.

Иногда доработка вовсе является единственным верным решением. Например, если одна команда взялась за сайт, но не довела работу до конечного результата, проще дописать имеющийся код, а не создавать все заново.

Когда требуется доработка сайта?

Услугу доработки можно разделить на 2 большие группы:

Техническая. Ресурс долго функционировал на старом движке, имел устаревший дизайн и набор опций. Доработка позволит модернизировать платформу и подвести ее под современные стандарты. Маркетинговая. Компания, владеющая площадкой, капитально обновила перечень товаров и услуг, вследствие чего представленная на сайте информация утратила актуальность. В таком случае подчищается контент, создаются новые категории и расширяются старые блоки.

Также стоит выделить несколько дополнительных показателей того, что онлайн-ресурс нуждается в доработке:

у сайта снизились позиции в поисковой выдаче (это может быть обусловлено новыми алгоритмами поисковиков);

в компании состоялся ребрендинг, поменялся перечень товаров и услуг;

платформа периодически не отвечает на запросы пользователей;

в исходном коде выявлено множество ошибок;

мобильная версия некорректно отображается на новых девайсах;

появились новые способы оплаты (например, сейчас многие сайты понемногу внедряют опцию оплаты криптовалютой).

Беря во внимание вышеизложенное, можно прийти к выводу, что регулярность доработок будет зависеть от темпов развития самой компании и появления новых технических либо дизайнерских тенденций. Важно своевременно реагировать на изменения и подстраивать под них свой веб-ресурс. Только так ваш бизнес сохранит конкурентоспособность.