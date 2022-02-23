В государстве Тонга восстановили интернет-связь: помогали специалисты Space X

О восстановлении связи cообщает ABC News со ссылкой на премьер-министра королевства Сиаоси Совалени.

15 января текущего года произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В следствие чего было вызвано цунами, которое разрушило деревни и курорты, а также засыпало пеплом столицу Тонга с населением около 105 тысяч человек. Стихия повредила и оптоволоконный кабель связи.

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Восстановить связь с тихоокеанским островным государством Тонга помогала SpaceХ Илона Маска. Специалисты компании прибыли на Фиджи, чтобы установить там спутниковый интернет Starlink.

Считалось, что кабель порвался в двух местах, но позже ремонтные бригады обнаружили, что повреждение было более значительным. Взамен непригодного участка кабеля, был построен абсолютно новый.

После восстановления международного кабеля, планируется провести ремонт внутреннего кабеля, поскольку связи с отдаленными островными группами Хаапай и Вавау все еще нет.

В статье отмечают, что заслугу в восстановлении интернет-связи власти приписывают именно местным специалистам. Ранее в феврале генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм сообщал, что компания Илона Маска SpaceX на Фиджи создает шлюз Starlink, однако в новостях о восстановлении интернета в Тонга компанию пока не упоминают. Журналисты ждут комментариев от SpaceX.

Ранее Mediasat писал, что Евросоюз создаст систему спутникового интернета для конкуренции со Starlink Илона Маска.