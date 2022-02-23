Права на показ сериала «Зломовчання» получила группа премиум-класса HBO Europe, в которую входят телеканалы HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2.

Что произошло

Создатель мировых сериальных хитов, компания НВО купила украинский сериал «Зломовчання». Права на показ получила группа премиум-класса HBO Europe, в которую входят телеканалы HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Теперь сериал смогут увидеть все подписчики HBO в странах Центральной и Восточной Европы.

Сервис HBO знаменит своими хитами: «Игра престолов», «Секс и город», «Настоящий

детектив», «Клан Сопрано», «Теория большого взрыва», «Чернобыль» и «Молодой Папа».

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О чем сериал

«Зломовчання» снят по бестселлеру известного хорватского журналиста и писателя Драго Хедла «Избирательное молчание». Книга вошла в число 33 лучших европейских

криминальных романов 2018 года.

Сюжет основан на реальных событиях — расследовании Драго закулисья секс-индустрии и работы преступного международного конгломерата, который похищает молодых девушек для работы в публичных домах Европы.

Украинская премьера сериала «Зломовчання» состоялась 10 декабря 2021 на OLL.TV.

Cериал создан украинской онлайн-платформой OLL.TV, компанией Star Media в

сотрудничестве с хорватской компанией Drugi Plan и хорватским вещателем HRT, а также немецким дистрибутором Beta Film. Также в качестве сопродюсера к проекту

присоединилась немецко-французская вещательная группа ZDF/ARTE.

Сами говорят

«10 декабря, на презентации нашего сериала «Зломовчання», я сказал, что этот день войдёт в историю украинской индустрии сериального производства. И вот, спустя два месяца, НВО покупает этот украинский сериал и делает это не «на вес», как было раньше, платя незначительные деньги, когда сделка радовала украинских продюсеров скорее имиджево, а покупает как серьезный продукт у полноценного, равного игрока. И это невероятно важный сигнал для украинских продюсеров. Это сигнал, который напоминает нам, что мы — игрок огромной экосистемы мирового контента, что наш продукт может заинтересовать мировые платформы. Что наши истории могут зарабатывать на высококонкурентном рынке. Это сигнал — смелее усиливать производство качественного локального продукта, не оглядываясь на восточного соседа», — говорит руководитель направления OLL.TV original Дмитрий Кицай.

«Сериал «Зломовчання» уже получил признание на международном уровне. Проект был представлен в программе скринингов Berlinale Series Market Selects, где его оценили как проект с высоким рыночным потенциалом, а также отобран международным кинофестивалем Serial Killers в Berlinale Showcase. Творческую команду и всех, кто работал над проектом, вдохновляет, что к сериалу проявляют интерес в разных странах, история актуальна и не оставляет никого равнодушным. В мире уже знают и о высоком профессиональном уровне наших специалистов: они умеют снимать кино, которое конкурирует с проектами ведущих мировых компаний», — комментирует продюсер Star Media Рита Гребенчикова.

Сериал также приобрела компания Lumière для фламандскоговорящих зрителей стран

Бенилюкса. В настоящее время международный дистрибутор проекта Beta Film ведет

переговоры о новых соглашениях и дополнительных территориях для показов проекта.

Ранее Mediasat писал, что HBO Max начнёт работу в 15 новых странах Европы.

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