Новая функция Fast Laughs («Посмеяться по-быстрому») пока работает в тестовом режиме и работает по аналогу приложения TikTok.

В издании The Verge сообщили, что Netflix тестирует Fast Laughs. Эта функция позволит владельцам смарт-телевизоров и подписки на сервис просмотреть коллекцию забавных коротких видеороликов — каждые продолжительностью около 30 секунд.

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Клипы являют собой короткие подборки из шоу и фильмов на Netflix.

Цель — привлечь внимание зрителей к новому контенту или помочь им определиться в выборе.

Функция доступна ограниченному кругу пользователей в «некоторых англоязычных странах», включая США, Канаду, Великобританию, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию.

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К разделу Fast Laughs участники тестирования могут перейти через главную страницу сервиса. Открыв подборку, можно смотреть отрывки из популярных фильмов и сериалов платформы, таких как «Армия мертвецов», «Большой рот», выступления комика Джерри Сайнфелда (Jerry Seinfeld) и многое другое. Навигация по роликам производится стрелками в левой и правой частях экрана, также есть возможность добавить фильм или сериал в список просмотра или сразу открыть его страницу.

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