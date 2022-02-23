В списке сайтов, которые пользовались наибольшим спросом среди украинцев в январе 2022 года — Google, YouTube и Rozetka. Такие данные последнего исследования проекта Kantar CMeter.

Среди бессменных лидеров по прежнему находятся Google и YouTube. А вот Facebook уступил своем место сайту Rozetka и опустился на 5-ю строчку рейтинга с охватом 48%.

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Первый месяц 2022 года был насыщен событиями, за которыми активно следили украинцы. Следовательно, в рейтинг вошли сразу три новостных сайта: Tsn.ua (16-е место), Unian.net (19-е место) и News.obozrevatel.com (25-е место).

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Вместе с ростом заболевания COVID-19 и гриппом, существенно нарастил охват сайт Tabletki.ua, который оказался на 17-й строчке рейтинга самых популярных сайтов Украины.

Также с наступлением нового календарного года украинцы традиционно интересовались поиском работы. В январе сайт Work.ua поднялся с 38-го на 20-е место в рейтинге.

Ранее Mediasat писал, что телекомпания HBO приобрела права на показ украинского сериала «Зломовчання».