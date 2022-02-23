Компания AT&T уже отключила сети третьего поколения, другие операторы планируют избавиться от них на протяжении года, сообщает CNN.

Что произошло

В США операторы сотовой связи начали процесс отключения сетей третьего поколения (3G). О своих планах компании активно заявляли еще в прошлом году.

В компании AT&T, чтобы ускорить процесс перехода на 4G и избежать отключения абонентов, решили предоставить некоторым категориям пользователей новые смартфоны с поддержкой необходимой технологии. Как сообщают представители компании, тематические уведомления рассылались на протяжении двух лет, поэтому у абонентов было время подготовиться.

Уже в текущем квартале примеру AT&T последуют T-Mobile и Verizon.

Какие последствия

Освободившиеся после отключения 3G-сетей частоты будут использованы для 4G и 5G.

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От отключения в первую очередь пострадают пользователи кнопочных телефонов и многих смартфонов на Android, а также iPhone 5 и старше, владельцы электронных книг Amazon Kindle с поддержкой 3G.

Также перестанут функционировать домашние беспроводные сигнализации, некоторое медицинское оборудование вроде детекторов падения для пожилых людей и автомобильные системы экстренного уведомления о ДТП.

Пути обхода

Некоторые люди упорно не желают избавляться от 3G-устройств. Для них существуют варианты обхода новых ограничений. Так, многие старые смартфоны, планшеты и электронные книги могут использовать Wi-Fi вместо 3G — даже для разговоров можно пробовать VoIP-сервисы.

Однако с остальным оборудованием — сложнее. Эксперты утверждают, что некоторые системы сигнализации придётся полностью заменить.

Почему происходят отключения

Сеть 3G была запущена в 2002 году, позже беспроводные компании перешли на сети 4G, а совсем недавно и на сети 5G.

В прошлом месяце AT&T и Verizon запустили сети 5G C-диапазона, которые должны сделать интернет более мощным. Это изменение позволит пользователям, например, транслировать фильм Netflix в разрешении 4K или загружать фильм за считанные секунды. (В Verizon заявили, что его скорость в C-диапазоне достигает почти 1 гигабайта в секунду, что примерно в 10 раз выше, чем у 4G LTE.)

Только небольшая часть «беспроводных» клиентов все еще использует сети 3G. Verizon сообщила в своем блоге, что 99% ее абонентов уже перешли на 4G LTE или 5G, а AT&T заявила, что менее 1% ее мобильного трафика данных проходит в сетях 3G. T-Mobile данных не предоставили.

Ранее Mediasat писал, что T-Mobile начинает полное отключение 3G в Польше — клиентам рекомендуют заменить старые телефоны и SIM-карты.