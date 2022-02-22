Зимнюю олимпиаду на украинском телеканале смотрели более 13 000 000 зрителей

13,2 млн зрителей (аудитория 4+, вся Украина) посмотрели трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине на общественном телеканале UA: Перший.

Пресс-служба телеканала сообщает, что средняя доля аудитории трансляций Олимпиады составила 2,34% (аудитория 18+, вся Украина). Доля аудитории телеканала UA: Перший в период Олимпийских игр составила 2,07%.

Это интересно: Зрители пиратских трансляций Олимпиады пострадали от мошенников

В пятерку самых рейтинговых трансляций Олимпиады попали соревнования по биатлону в разных дисциплинах (по аудитории 18+, вся Украина):

смешанная эстафета, 5 февраля — 1,70 rat%, 8,05 shr%;

гонка преследования, женщины, 13 февраля — 1,59 rat%, 7,30 shr%;

индивидуальная гонка, женщины, 7 февраля — 1,31 rat%, 7,55 shr%;

гонка преследования, мужчины, 13 февраля — 1,26 rat%, 5,28 shr%;

спринт, мужчины, 12 февраля — 1,17 rat%, 5,43 shr%.

Трансляция церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине получила рейтинг 1,55% с долей аудитории 7,00%, а церемония закрытия – рейтинг 0,70% с долей аудитории 2,66%.

Трансляция финала мужского фристайла, в котором украинец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль, получила рейтинг 0,62% с долей аудитории 3,55%.

Зимние Олимпийские игры в Пекине, которые проходили с 4 по 20 февраля, транслировали три платформы Общественного вещателя — общественный телеканал UA: Перший, диджитал-платформа «Суспільне Спорт» и «Радіо Промінь».

Данные ТВ-панели принадлежат ИТК; исследователь — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс и представленные UA: Перший. Данные о рейтинге (rat%) и части аудитории (shr%) приведены для аудитории 4+, 18+, вся Украина.

Ранее Mediasat писал, что три канала «Суспільного радіо» начали вещание на новых частотах.