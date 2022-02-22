Украина поднялась в рейтинге стран по скорости мобильного интернета, но уступает Грузии, Азербайджану, Молдове и Польше

В компании Ookla, являющейся разработчиком услуги Speedtest для определения скорости интернет-соединений, назвали компанию Kyivstar мобильным оператором, который предлагает самую высокую среднюю скорость доступа к мобильному интернету и наиболее широкое покрытие территории Украины по итогам второго полугодия 2021 года. Об этом говорится в отчёте Ookla Speedtest.

Рейтинг по скорости мобильного интернета

Согласно отчёту, в период с июля по декабрь 2021 года компания провела на территории Украины более одного миллиона тестов, в которых приняли участие подписчики всех операторов мобильной связи. В частности, общее количество тестов, проведенных в сети Kyivstar, составило 532488, при этом средняя скорость загрузки (скачивания) данных составила 31.33 Мбит/сек, а средняя скорость передачи (отправки) данных – 14.59 Мбит/сек.

В сети Vodafone Украина проведено 283798 тестов, показавших среднюю скорость скачивания данных на уровне 29.18 Мбит/сек, передачи данных – 11.69 Мбит/сек; в сети lifecell было проведено 276225 тестов со средней скоростью загрузки 12.36 Мбит/сек и скоростью передачи данных 6.26 Мбит/сек.

По информации Ookla, оценка скорости (Speed Score) компании Kyivstar составила 41.25 (34.65 в первом полугодии 2021), оценка скорости Vodafone Ukraine – 38.60 (32.05), а у lifecell – 16.05 (15.24). Этот индикатор включает оценку данных по скорости скачивания и передачи данных, без привязки к стандарту.

Кроме того в отчёте Ookla отмечается, что компания Kyivstar получила наибольшее количество баллов при тестировании покрытия в Speedtest – 623 (против 595 в первом полугодии 2021 года). Эта оценка формируется на основе анализа количества локаций, в которых операторы предоставляют свои услуги, и качества мобильной связи в каждой из них. Компания Vodafone Украина набрала 488 баллов (против 493), а lifecell – 338 баллов (против 321).

При этом если сравнивать с результатами по итогам первого полугодия 2021 года, результаты свежего тестирования сетей украинских мобильных операторов несколько ухудшились. Так, в январе-июне 2021 года в сети Kyivstar средняя скорость скачивания составляла 33.2 Мбит/сек, а скорость передачи – 15.7 Мбит/сек. В сети Vodafone Украина – 30.37 Мбит/сек и 13.73 Мбит/сек; в сети lifecell – 15.72 Мбит/сек и 8.15 Мбит/сек соответственно.

В то же время за последний год Украина значительно улучшила свои позиции в Speedtest Global Index – глобальном рейтинге скорости мобильного интернета от Ookla, поднявшись сразу на 15 позиций (с 77-го места по состоянию на январь 2021 года до 62-го места в январе 2022 года).

Если же говорить о позициях Украины в рейтинге фиксированного интернета, то наша страна сохранила за собой 57 строчку со средней скоростью загрузки данных в 52.50 Мбит/с.

Рейтинг близлежащих стран

Если говорить о других странах, то выше Украины расположились, Грузия (61 место), Азербайджан (60 место), Молдова (53 место), Румыния (52 место), Латвия (51), Польша (46 место), Венгрия (44 место), Болгария (7 место). А вот Россия (89 место) и Беларусь (126 место) – оказались далеко позади.

В целом же пятёрка стран-лидеров в глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета выглядит следующим образом: